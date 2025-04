Homem é apedrejado por casal em Bataguassu

Homem alegou que teria sido agredido em dois momentos

Na tarde da última quinta-feira (10), um homem de 54 anos foi agredido por um casal de 32 e 35 anos na cidade de Bataguassu. O homem e a mulher que teria praticado o ato foram presos em flagrante.

De acordo com informações do Portal Cenário MS, o casal alegou à polícia que o homem teria assediado a mulher em um outro dia.

Já a vítima relatou que o marido da mulher teria o segurado pelo pescoço, enquanto a mulher o apedrejou na cabeça até que caísse no chão.

A vítima disse à polícia que caminhava quando o casal seguiu ele que resolveu confrontá-los. Ele disse que também foi agredido com tapas no rosto pela mulher. Segundo ele, ao sair do local, a perseguição continuou e novamente foi agredido. Nessa vez, ele foi atacado com as pedradas. O local da agressão fica próximo à Santa Casa, na Avenida Dias Barroso.

O socorro foi feito por populares e posteriormente no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia foi constatado que teve um corte contuso na cabeça.

O casla foi preso após fugir do local e ser localizado na Rua Orquídea, cruzamento com a Rua Flamboyant, no Jardim Santa Rosa. Tanto o homem e a mulher apresentavam lesões referentres a data anterior.

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. O portal informou que o casal tem passagens por furtos, pequenos delitos e uso de entorpecentes e que estariam em Bataguassu há poucos dias.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a prisão foi convertida para preventiva.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.