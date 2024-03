Homem é agredido e tem motocicleta roubada em Campo Grande

Na manhã deste sábado (23), um homem de 40 anos foi agredido e teve sua motocicleta roubada por um grupo de criminosos, na região do Bairro Caiçara, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava estacionada próximo a uma chiparia na região quando foi abordada de forma violenta pelo grupo de criminosos, composto por cerca de quatro homens, que aparentemente estavam a bordo de uma caminhonete S10.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima relatou que a ação foi rápida e violenta. Um dos criminosos desceu da caminhonete e desferiu um chute e um soco no rosto esquerdo do motociclista, o deixando atordoado. Em seguida, anunciaram o assalto e exigiram que a vítima entregasse todos os seus pertences.

Em seguida, o grupo colocou a motocicleta da vítima na carroceria da S10 e fugiram do local, deixando o homem ferido e desolado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: