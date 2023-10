Homem é agredido a pauladas na cabeça na região central da Capital

Um homem de 38 anos foi agredido a pauladas na cabeça durante um assalto, na madrugada de hoje (21), na na Rua 13 de Maio, próximo a Praça Ary Coelho, região central de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima andava na calçada quando foi surpreendida por um grupo de três pessoas, dois homens e uma mulher. Eles se aproximaram e pediram para a vítima entregar a mochila. Ao ouvir que o homem não entregaria seus pertences, foi agredido a pauladas na cabeça.

Durante o espancamento, a vítima correu e pediu ajuda aos pedestres que passavam pelo local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, onde o rapaz foi atendido e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Os três agressores até o momento não foram encontrados.

