Homem e adolescente são presos por homicídio de quatro pessoas em Ribas

Na tarde de ontem(17), foram presos um homem identificado como G.S.S(24) e um adolescente A.H.S.C(17), ambos acusados de tentarem matar quatro pessoas na cidade de Ribas do Rio Pardo, localizada a 110km de Campo Grande.

O homem foi encontrado na zona rural da Capital, Campo Grande. Na casa em que ele estava também foi apreendida uma moto que estava com restrição criminal. O adolescente foi apreendido no Bairro São Joaquim, em Ribas do Rio Pardo.

Os crimes

Em abril deste ano, quatro pessoas foram alvejadas por disparos de armas de fogo no bairro Boa Vista, em Ribas do Rio Pardo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, sendo que uma delas, atingida no rosto por um disparo, perdeu a visão de um olho em decorrência do ferimento.

A Delegacia de Ribas do Rio Pardo deu cumprimento a um mandado de prisão e de busca e apreensão.

Leia Mais