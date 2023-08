Homem desaparecido é encontrado após sequestro e tortura em Rio Brilhante

Ari de Souza Cambuí, de 35 anos, que havia desaparecido na última terça-feira, dia 08 de agosto, foi localizado na noite de ontem (10) próximo a um posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Rio Brilhante, a cerca de 50 quilômetros de Dourados. Ele foi encontrado sujo, machucado e debilitado, após ter sido sequestrado e torturado por bandidos. Segundo relato da família, os sequestradores estavam em uma van prata.

De acordo com Ivani Cambuí, irmã da vítima, Ari contou que os sequestradores exigiram R$ 30 mil como resgate. No entanto, ele não possuía essa quantia em sua conta. A vítima relatou que sofreu agressões físicas, teve o cabelo queimado com um maçarico e foi obrigado a ingerir álcool. Ari conseguiu escapar quando a van passava próximo ao posto da PRF e pediu ajuda aos policiais.

Ivani também informou que havia registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento e agora pretende retornar à delegacia para detalhar o ocorrido com o irmão. “Foi um livramento. Ainda bem que não aconteceu nada mais grave”, lamentou.

Uma segunda versão dos eventos, divulgada pelo site Rio Brilhante em Foco, apresenta uma perspectiva diferente. Segundo o portal, Ari teria vendido um veículo e estava com o dinheiro guardado para comprar outro carro. No entanto, um dos “amigos” teria planejado o sequestro para roubar a quantia. A vítima foi levada para um local desconhecido, onde sofreu agressões e foi coagida a entregar o dinheiro. Ari teria sido libertado após concordar em não denunciar o ocorrido à polícia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.