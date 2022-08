Homem derruba arma na hora de descer da moto e tiro acidental atinge perna da namorada

Na madrugada de hoje (1º) uma mulher, de 34 anos, foi socorrida no Jardim América, em Campo Grande, com um ferimento de arma de fogo na perna. A arma é do namorado da vítima e teria caído no chão, realizando o disparo acidentalmente.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para ir até o condomínio onde a vítima estava, deitada no chão e sendo socorrida pelo namorado. O homem confirmou que não possuía registro ou porte de arma e apresentou o revólver.

Ele relatou que, chegou no condomínio com a namorada, de moto, e ao descer do veículo a arma caiu no chão. Com isso, o revólver fez o disparo acidental, atingindo a vítima na perna. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e socorreu a mulher, que foi levada para a Santa Casa.

O namorado relatou ser comerciante e que teria comprado o revólver há aproximadamente três meses, para proteção. Ele acabou detido em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal culposa – quando não há intenção.

