Homem denuncia ex-companheira por ameaçar-lhe com faca na frente do filho em Campo Grande

Neste sábado (22), por volta das 10 horas, um homem de 33 anos procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro de Campo Grande para registrar uma denúncia contra a mãe de seu filho. Ele afirmou que ela teria sussurrado para a criança que queria “meter a faca” nele.

O boletim de ocorrência relata que o homem foi até a casa de sua ex-companheira, localizada no bairro Jardim Colúmbia, para buscar o filho. Enquanto aguardava do lado de fora, ele percebeu que a ex-companheira estava murmurando algo. Ao questionar a criança sobre o que a mãe havia dito, a criança revelou que ela falou: “não me estressa não que eu vou meter a faca nele”.

Diante dessa situação, o homem expressou o desejo de formalizar a denúncia contra a ex-companheira. A Polícia Civil está investigando o caso.

