Homem é esfaqueado em assalto na Vila Olinda

Um homem de origem peruana foi esfaqueado seis vezes em um assalto na madrugada desta quarta-feira (31). Os autores eram dois homens que estavam em uma moto. Eles ainda não foram identificados. O caso aconteceu na Vila Olinda.

Uma equipe policial foi chamada na rua Joaquim Manoel de Souza. No local, a vítima já recebia atendimento médico dos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem contou que estava na rua quando os indivíduos se aproximaram. Eles imediatamente pediram o celular e começaram as agressões.

O homem foi ferido várias vezes. Foram seis facadas ao todo, no braço, lombar, ombro e o peito. Os assaltantes levaram a carteira. O homem foi encaminhado para a Santa Casa e os bandidos não foram localizados.

