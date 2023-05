Homem de 61 anos é encontrado morto no interior de residência

Isaias Gualberto, de 61 anos, foi encontrado morto no interior de uma residência, localizada no Jardim Paulista, em Campo Grande, durante a noite desta quinta-feira (11). As investigações seguem para descobrir a causa da morte. A principal suspeita é que o homem teria sofrido um mal súbito.

Isaías trabalhava como auxiliar de pedreiro. Ele foi encontrado após um colega de profissão entrar em contato com ele já que havia dias que o homem não aparecia no emprego. O Irmão de Isaias, ao saber da situação foi a residência averiguar o que estava acontecendo.

Ao se aproximar da janela do banheiro, sentiu um odor intenso e percebeu que seu irmão poderia já ter falecido dentro da casa.

Em seguida, ele entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que procedeu à abertura forçada de uma das portas. Dentro da residência, encontraram o trabalhador já falecido, possivelmente vítima de uma fatalidade enquanto tomava banho. “Eu acredito que ele possa ter sofrido um infarto”, relata o irmão. A Polícia Militar e a equipe de perícia da Polícia Civil foram chamadas ao local.