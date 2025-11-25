Homem de 59 anos é preso por estupro de vulnerável de criança de nove anos em Iguatemi

O homem foi condenado a uma pena definitiva de 22 anos e 2 meses em regime fechado

Na manhã desta terça-feira (25), um homem de 59 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável praticado em Iguatemi.

O crime foi praticado em 2020 na cidade contra uma criança de nove anos de idade. Na época dos fatos, o autor foi denunciado na Delegacia de Polícia de Iguatemi por cometer o crime. Após o indiciamento do autor dos fatos e fim do processo , o homem foi condenado a uma pena definitiva de 22 anos e 2 meses em regime fechado.

O mandado de prisão por condenação definitiva em desfavor foi cumprido pela Polícia Civil de Iguatemi. Os investigadores do SIG (Setor de Investigações Geraids) prenderam o suspeito nesta manhã, que foi conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanece.

