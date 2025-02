Homem de 50 anos morre após ser atacado por exame de abelhas em Figueirão

Um homem, de 50 anos, morreu após ser atacado por um exame de abelhas. O caso ocorreu nesse sábado (8), em uma fazenda localizada em Figueirão, a 258 km de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi levada para o hospital do município logo após as picadas, mas teria sofrido um choque anafilático, não resistindo e morrendo.

Conforme ainda consta, não é possível confirmar se essa foi a única causa da morte da vítima, uma vez que ele pulou em um lago para tentar escapar do ataque.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para realizarem os procedimentos de praxe. Foi solicitado pelo delegado um exame de corpo de delito para que as circunstâncias da morte sejam esclarecida de fatos.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.