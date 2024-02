Homem de 46 anos morre após queda de três metros em telhado

Na última quarta-feira (14), no bairro Vila Aimore, em Campo Grande, um homem de 46 anos perdeu a vida após cair de uma altura de três metros enquanto realizava reparos no telhado de sua residência.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, por volta das 17h, familiares notaram a ausência de resposta às chamadas telefônicas feitas ao homem, que estava realizando os reparos no telhado. Ao chegarem ao local, depararam-se com o homem caído, sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegarem, constataram que os ferimentos eram incompatíveis com a sobrevivência. De acordo com a perícia, o homem subiu ao telhado utilizando uma escada, provavelmente para efetuar alguma manutenção. No entanto, o telhado cedeu sob seu peso, resultando na queda fatal e no impacto da cabeça contra a base de tijolos.

O caso foi notificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário registrado como morte a esclarecer.

