Homem de 45 anos é preso por estupro de vulnerável em Campo Grande

Na última quinta-feira (19), a Polícia Civil cumpriu um de mandado de prisão preventiva contra um homem de 45 anos identificado como F.L.J. pelo crime estupro de vulnerável. nA prisão ocorreu pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS.

O suspeito foi encontrado na área rural de Campo Grande, quando foi cientificado acerca da existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Após a abordagem, o suspeito foi levado até a Delegacia de Polícia do GARRAS, onde ficará sujeito às ordens da Justiça.

