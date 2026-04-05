Homem de 40 anos é encontrado morto com sinais de violência no hipódromo

Um homem, identificado como Antônio Nunes, de 41 anos, foi encontrado morto com lesões na região da boca e do queixo, na manhã deste domingo (5), na escadaria do Bloco I do Hipódromo de Campo Grande, no Bairro Paulo Coelho Machado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi a primeira a chegar no local. O corpo apresentava sinais de violência, por esse motivo, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Na ocorrência não há registro de motivação do crime e nem informações sobre prisão e identificação dos suspeitos.

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