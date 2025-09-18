Homem de 36 anos foragido do sistema prisional é recapturado em Bataguassu

Detido cumpria pena por homicídio tentado e extorsão e havia fugido do presídio

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Bataguassu recapturaram nesta quinta-feira (18) um homem de 36 anos que estava foragido do sistema penitenciário.

De acordo com a Polícia Civil, o detido cumpria pena pelos crimes de homicídio tentado e extorsão, mas havia fugido. Após diligências, os agentes conseguiram localizá-lo e deram cumprimento à ordem judicial de recaptura.

O homem foi levado à delegacia, passou pelos procedimentos de praxe e deve ser encaminhado de volta ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

