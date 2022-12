Homem de 33 anos que planejava matar ex-esposa é preso

Um homem, de 33 anos, foi preso preso na segunda-feira (26) horas antes de tentar matar a ex-esposa no município de Ivinhema. No momento da prisão, o suspeito estava no ônibus seguindo para cidade da vítima.

De acordo com as informações levantadas, no dia 02 de agosto, a ex-mulher do investigado registrou um boletim de ocorrência de ameaça. Na ocasião, o homem conhecido pelo apelido de “Cachorro Louco” ameaçou matar sua ex-companheira, utilizando-se de uma faca.

Foi concedida à vítima uma medida protetiva de urgência, que impedia o suspeito de se aproximar dela. Porém, no dia 01.12.2022, novamente o suspeito foi até a residência da sua ex-esposa e a ameaçou de morte, por não aceitar o fim do relacionamento.

Uma prisão preventiva foi expedida contra o homem e, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo juízo local.

Na segunda-feira (26), ele foi interceptado por investigadores da Polícia Civil que tomaram conhecimento que o provável autor havia embarcado em um ônibus em Nova Andradina, com destino a Ivinhema, visando cumprir as ameaças e matar a vítima.

Indagado, o suspeito confessou os planos de matar a ex-esposa por não aceitar o fim do relacionamento. O preso será recambiando ao presídio local, onde ficará à disposição da Justiça.

