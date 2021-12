Homem de 22 anos é assassinado com vários tiros no peito e abdômen

Homem de 22 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (21), em Itaquiraí, cidade localizada na região Sul do Estado, aproximadamente 406 quilômetros de Campo Grande. O rapaz estava foragido do semiaberto, no qual cumpria pena por tráfico de drogas.

Diante das informações, o crime ocorreu em um bar, perto do posto de saúde, localizado no assentamento Santo Antônio, onde o rapaz estava sentado quando foi surpreendido por um homem com chapéu de palha e armado, que realizou vários disparos e depois correu para uma plantação de milho.

Talisson Rodrigues de Araújo, foi atingido com dois tiros sendo um no peito e outro no abdômen, morreu na hora. A Polícia Civil foi acionada, encontrou o celular da vítima que foi apreendido e será periciado.

(Com informações do ‘TanaMãoNaviraí’)