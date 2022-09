Homem confessa para a mãe ter matado idoso em bar no fim de semana

Geraldo S. Martins, 61, foi morto por volta das 19:h30, deste domingo (4), na Rua Major Carlos da Silva, em Maracaju. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros relatando que havia um homem caído ao solo, com uma perfuração de arma branca (faca) no tórax.

Segundo o portal Maracaju Speed, o Corpo de Bombeiros Militar encontrou a vítima com grande hemorragia, mas ainda com sinais vitais. Em seguida, Geraldo foi colocado imediatamente em prancha rígida e encaminhado ao Pronto Socorro.

Durante o percurso, os militares do Corpo de Bombeiros realizaram o procedimento RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar), e conseguiram mantê-lo com sinais vitais, mas infelizmente ao dar entrada no Pronto Socorro, o mesmo não resistiu devido a grande perda de sangue e veio a óbito.

De posse da identificação do autor com testemunhas, os agentes do SIG se deslocaram a residência do autor e encontraram a mãe do suspeito, quem afirmou aos agentes não saber do paradeiro de seu filho, mas que por telefone o mesmo confessou a ela que realmente tinha cometido o homicídio.

Por fim, o suspeito informou que estava na cidade de Sidrolândia, mas que iria se apresentar as autoridades policiais, em data posterior, com o acompanhamento de um advogado. Não obtivemos informações, sobre quais foram os motivos que levaram ao crime.