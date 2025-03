Homem condenado vai preso por estupro de vulnerável em destrito de Coxim

Na tarde da última segunda-feira (24), um homem condenado por estupro de vulnerável, de 63 anos de idade foi preso em Jauru, destrito de Coxim.

O homem foi capturado no destrito que fica distante 60 quilômetros da zona urbana de Coxim e será encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.

O mandado de prisão mfoi expedido em janeiro de 2023, e indica a condenação de uma pena de 25 anos, 10 meses e 16 dias, oriundo de Apucarana, no Paraná.

A prisão do criminoso foi feita pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim, com apoio da Delegacia Regional de Coxim.

