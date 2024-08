Homem condenado por matar vizinho a facadas irá cumprir pena em semiaberto

O crime aconteceu no dia 10 de abril de 2022, em Campo Grande

Ocorreu hoje (20), o julgamento de Paulo Nathan Rodrigues da Silva, de 32 anos, acusado de matar o vizinho a facadas durante uma briga. O crime aconteceu no dia 10 de abril de 2022, em Campo Grande.

O homem foi condenado por homicídio doloso, mas irá cumprir a pena de cinco anos em regime semiaberto devido a defesa alegar legítima defesa, violenta emoção e confissão. O Conselho de Sentença considerou a última alegação válida para a diminuição da pena.

Durante o depoimento, o autor do crime relatou que morava há dois meses na Vila Santo Eugênio e que o vizinho insultava com xingamentos ele e outros moradores do bairro. A defesa informou que Paulo foi ameaçado por uma faca e por isso agiu em legítima defesa.

Para a justiça validar essa tese é necessário avaliar várias circunstâncias, dentre elas a iminência do perigo, necessidade da agressão e a proporcionalidade da resposta. Em decorrência do homem ter continuado a agredir o vizinho mesmo após desferir as facadas, fez com que a alegação por legitima defesa fosse invalidada.

