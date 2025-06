Na manhã de hoje (6), um homem de 46 anos condeando pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado em Coxim.

O crime ocorreu no ano de 2016 na cidade de Pedro Gomes e o homem estava foragido da polícia há 1 ano.

Ele foi condenado a uma pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim,

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.