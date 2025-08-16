Homem com restrições para dirigir é preso com 246 Kg de maconha no veículo em Água Clara

Tabletes de maconha encontrados teriam como destino o estado de Minas Gerais

Na última quinta-feira (14), um homem acabou preso e 246 Kg de maconha foram apreendidos em Água Clara.

Fiscalizações eram realizadas na BR-262, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando o veículo, umVW/Go foi abordado. Ao parar, os policiais solicitaram que o homem abrisse os vidros do veículo, momento em que o condutor confessou que transportava drogas no carro.

Ele levaria os tabletes de maconha de Campo Grande até Minas Gerais. Os policais também descobriram que o homem possuía restrições do direito de dirigir.

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara (MS).

