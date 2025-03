Homem com passagens pelo tráfico de drogas é morto a tiros em Ponta Porã; O caso segue em investigação

Tailon Guimarães Ricarde, conhecido no meio policial por passagens relacionadas ao tráfico de drogas, foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (10), em Ponta Porã, cidade na fronteira com o Paraguai e 313km distante de Campo Grande. O crime ocorreu enquanto ele estava em frente a um comércio localizado no Bairro Marambaia.

Testemunhas que presenciaram a cena imediatamente socorreram a vítima, levando-a de caminhonete até o Hospital Regional. Apesar de ter sido internado na ala vermelha da unidade, Tailon não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso segue sob investigação das autoridades policiais. Novas informações ainda não forma divulgadas.