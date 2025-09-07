Homem com passagens pela polícia é executado em frente a conveniência

Um homem, identificado como Reginaldo Nuñez Blanco, de 38 anos, conhecido como Rey, foi morto a tiros em frente a uma conveniência no Bairro Luz Bella, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. O crime ocorreu na noite desse sábado (6). Segundo informações divulgadas, o homem tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, violência familiar, furto de gado e associação criminosa.

De acordo com testemunhas, os disparos foram feitos por homens que estavam em um veículo Chevrolet branco. Eles fugiram logo após os disparos da arma de fogo.

A polícia esteve no local para realizar as diligências, e investiga a dinâmica do atentado e possíveis motivações, incluindo a suspeita de acerto de contas relacionado a atividades ilícitas anteriormente investigadas. Até o momento, os autores seguem foragidos.