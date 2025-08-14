Homem com mandado em aberto foi preso após ameaças ex-companheira grávida, em Dourados

Nesta tarde desta quarta-feira (13), durante inquérito policial em Dourados, uma vítima, gestante, informou que o ex-companheiro, de 37 anos, estaria descumprimento Medida Protetiva e fazendo ameaças. Em uma delas, ele informou que iria até o hospital onde a vítima ganharia o filho para feri-los.

O autor possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e após Mandado de recaptura, ele foi preso. A ação foi coordenada pela equipe de investigação da Unidade Policial.

O homem foi investigado em outros quatro inquéritos policiais pela prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, com outras mulheres como vítimas. Em um dos casos foi preso em flagrante.

Diante das novas informações prestadas pela vítima, foi realizado um novo boletim de ocorrência

