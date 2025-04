Homem com mandado de prisão aberto é preso no bairro Amambaí

Na última quinta-feira (10), um homem de 28 anos com mandado de prisão em aberto foi preso em Campo Grande.

A polícia iniciou as diligências para localizá-lo e o suspeito foi avistado por volta das 18h em uma praça pública localizada na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua Paissandu, no Bairro Amambaí.

O homem foi abordado e preso no local. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia (DEPAC CEPOL).

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

