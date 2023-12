Homem com mais de 20 passagens pela polícia morre em confronto

Dayvidson Júlio Lourival de Souza Oliveira, de 27 anos, morreu após um confronto armado com policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na noite desta quinta-feira (7). O indivíduo acumulava mais de 20 passagens pela polícia, sendo a maioria relacionada a crimes como organização criminosa e tráfico de drogas.

As investigações apontam que Dayvidson fazia parte de uma quadrilha envolvida no contrabando de armas e drogas para o Rio de Janeiro.

Natural de Três Lagoas, com diversas ocorrências registradas, Dayvidson possuía seis registros criminais em Campo Grande, todos relacionados aos “crimes do sistema nacional de armas”. Em uma ação anterior, em julho de 2021, foi preso pela Polícia Federal com uma pistola .40, carregadores e munições, além de apresentar documento falso.

O confronto

O confronto ocorreu após intensa vigilância do Bope em uma residência frequentada pelos suspeitos. Felipe Vieira da Silva, um dos comparsas, foi abordado, enquanto Dayvidson, ao perceber a abordagem, se escondeu na casa e iniciou disparos contra os policiais. O Bope revidou, acertando o criminoso, que foi socorrido, mas não resistiu.

A polícia apreendeu na casa: cinco armas de fogo, rádios comunicadores, drogas e dinheiro. Além disso, a caminhonete tinha registro de roubo e foi levada para a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos).

Leia mais: