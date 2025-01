Homem baleado pelo Choque ao ser flagrado batendo em mulher morre no Hospital Regional

Morreu no final da manhã desta quinta-feira (9), Ronaldo da Silva Ferreira Junior, de 30 anos, baleado por policiais militares do Batalhão de Choque, após ser flagrando batendo em uma mulher. O caso aconteceu no bairro Portal Caiobá.

Conforme informações, o autor estava agredindo uma mulher no meio da rua. Ao avistar a viatura da polícia, sacou um revólver, mas acabou baleado pelos agentes. Mesmo ferido, correu para dentro de casa e trancou o portão.

Entretanto, os policiais conseguiram arrombar o portão e realizaram o resgate do rapaz, que foi levado para o Hospital Regional. Na unidade de saúde, passou por cirurgia, momento em que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ronaldo possui diversas passagens na polícia como dois estupros, sequestro e cárcere privado, cinco roubos e uma tentativa de roubo, mais de 10 passagens por violência doméstica, tráfico de drogas, ameaça, extorsão, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram