Homem atira no portão de casa após briga com a esposa e vai preso

Um homem de 31 anos foi preso na noite desta sexta-feira (9) após atirar contra o portão da própria casa. O crime se deu em razão de uma briga com a esposa dele de 25 anos, que denunciou o caso para a Polícia Militar de Dourados. Segundo informações da equipe, além de efetuar disparos o autor saiu dirigindo pela rua com a arma de fogo e as munições.

Os dois envolvidos teriam começado uma discussão. Em um certo momento, por se sentir ameaçada, a mulher trancou o portão da residência deixando o esposo no lado de fora.

Irritado e alterado, o homem pegou uma arma de fogo e deu dois disparos contra o portão, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar.

Depois de alguns minutos os policiais encontraram o autor trafegando em via pública e realizou a abordagem. Com ele estava uma pistola 9 mm, um revólver calibre 38, mais de 70 munições, além de diversos canivetes.

O suspeito possui registro e porte de arma ele deve responder apenas por violência doméstica. Gabriel está detido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).