Homem atira em dois moradores de rua na Capital

Dois moradores de rua foram atingidos por tiros ,disparados por um policial de 36 anos. O caso aconteceu na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, na noite deste sábado (27).

De acordo com informações que o militar repassou para a polícia, ele e sua família estavam tirando algumas fotos na estátua do poeta Manoel de Barros, quando um homem se aproximou, pedindo a atenção deles. O grupo recusou, o que fez com que o morador de rua se exaltasse, sendo agressivo quando começou a falar “por que está me olhando aí?! Vai encarar?! Eu te mato! Vou pegar minha faca”.

Após isso, o homem teria atravessado a avenida, pegado uma faca atrás de um carro e ido em direção a família. O autor afirmou que teria se identificado três vezes como policial, mas o morador de rua continuou se aproximando e o militar acabou disparando duas vezes em direção ao homem, sem saber dizer se acertou um outro jovem que estava perto do local.

Após isso o policial se direcionou para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, com o objetivo de apresentar a sua versão dos fatos e realizar os procedimentos necessários.

Os dois baleados foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o Samu, sendo encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande. Um dos homens foi atingido no abdômen e outro no tórax.

Foram apreendidos um facão com cerca de 30 centímetros de lâmina, com manchas de sangue e uma pistola calibre 9 mm com 16 munições. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa decorrente de oposição a intervenção policial.

