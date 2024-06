Homem agride ex-companheira após ela se recusar a ir em motel

Na madrugada do último domingo (16), um homem foi preso por bater na ex-companheira por ela se recusar a ir num motel. O ocorrido foi na cidade de Anastácio, localizada a 134km de Campo Grande.

A mulher saiu com o ex- companheiro e o filho do casal, de 3 anos para lanchar e após deixar a criança sob cuidados de um familiar resolveu ir para uma casa noturna com o homem. Ao saírem do local, o homem os levou até um motel, porém a mulher disse que queria ir para casa.

Após isso, o homem começou a discutir com a ex-companheira acusando-a de traição durante o relacionamento que tinham. Ele tentou enforcar a mulher que conseguir sair do carro e chamar a Polícia Militar (PM).

O homem foi preso pela PM e conduzido à delegacia de Polícia civil de Anastácio.

