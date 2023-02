Homem agride e coloca fogo na casa de ex-mulher em MS

Uma mulher, de 30 anos, sofreu queimaduras após ter sido atacada pelo ex-marido, que colocou fogo na casa em que ela estava, com os três filhos e a mãe. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (2), no bairro Jardim das Palmeiras, em Água Clara, a 187 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Portal Água Clara, o homem chegou com um veículo no local e ameaçou a vítima com uma faca, que estava dormindo em casa. Ele também teria jogado um tipo de produto liquido para provocar um incêndio. O agressor não aceitava o término do relacionamento e vinha tentando reatar, mesmo diante de várias negativas da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 21h30, o homem foi até a casa da vítima e cortou a mangueira do botijão de gás, que ficava do lado de fora da residência e ateou fogo. Depois ele entrou no local, que estava em chamas, e tentou esfaquear a sogra, que estava com o neto de dois anos no colo. Ela conseguiu se esquivar do golpe.

O suspeito foi então para o quarto da ex-companheira e desferiu golpes de faca contra ela. A filha mais velha da vítima, de 12 anos, foi até o local e iniciou-se uma luta entre o agressor e as vítima.

Nesse momento, o agressor segurou sua ex-companheira pelos cabelos e a arrastou até o botijão de gás, colocando seu rosto diretamente contra as chamas. A filha mais velha da vítima, vendo tal cena, desferiu um golpe de faca nas costas do agressor, o que permitiu que todos saíssem da casa.

Com um galão de gasolina, o homem espalhou o liquido pela casa, o que aumentou as chamas. Em seguida ele pulou o muro e fugiu da cena do crime. A vítima teve queimaduras nas pernas, braços, tórax e rosto.

Um caminhão pipa da prefeitura foi até o imóvel e conteve as chamas. Vizinhos e testemunhas acionaram a Polícia Militar, mas quando os agentes chegaram o homem já tinha fugido, de carona com uma pessoa. Foram realizadas rondas pela região mas até então o suspeito não havia sido encontrado.

Após algum tempo, ele foi encontrado na saída da cidade. O suspeito foi preso ao tentar fugir em um táxi. O caso segue sendo investigado e ele irá responder por três tentativas de feminicídio e duas tentativas de homicídio qualificado pelo emprego de fogo.

Feminicídio

Feminicídio é o assassinato de mulheres por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Em 2015, o governo federal sancionou a Lei 13.104 conhecida como Lei do Feminicídio, que torna o assassinato de mulheres por questões de gênero como um crime hediondo, porém em 2021, o Estado foi o terceiro do país com mais vítimas de feminicídio, tendo registrado 35 vitímas, segundo dados do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300