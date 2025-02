Homem acusado de estupro é agredido e preso após ‘marcar encontro’ com adolescente na Vila Santa Luzia

Um homem, acusado de ser estuprador, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (19), na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. Segundo informações, ele teria marcado um encontro com uma adolescente, mas quem apareceu no local foi o pai da vítima, que acabou agredindo o indivíduo.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada após o pai da adolescente ter descoberto que o suspeito estaria no local para encontrar a garota, com intuito de manter relações sexuais com a mesma.

Com o abusador, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que ele usava para ameaçar as vítimas. Questionado sobre os fatos, o acusado confessou que realizou conjunção carnal com a vítima.

O homem foi preso em flagrante, inclusive pelo crime de portar arma e ameaçar o pai da adolescente. Ele foi levado para a delegacia de plantão.