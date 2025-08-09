Homem abandona Camaro na BR-163 após atropelar motociclista

Um homem, ainda não identificado abandonou um Camaro amarelo na BR-163, na noite dessa sexta-feira (8), após atropelar um motociclista. O acidente aconteceu na região de Campo Grande e a vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo informações preliminares, o Camaro ficou com a frente destruída e os air-bags foram acionados. Dentro do veículo havia diversas garrafas de cerveja embaixo do banco do passageiro. O condutor abandonou o veículo e a vítima caída sangrando na pista. O acidente aconteceu por volta das 23h20.

A polícia investiga o caso e o dono do veículo está sendo procurado.