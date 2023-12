Homem se entrega na Delegacia de Coxim após cometer homicídio em briga de bar

A cidade de Coxim, foi palco de uma tragédia na última terça-feira, 12 de dezembro, quando a Polícia Civil atendeu a uma ocorrência de homicídio no bairro Senhor Divino, na rua Pedro Pedrossian. A vítima, identificada como R. S., estava envolvida em uma briga no conhecido bar da Solange por volta da meia-noite. Após o tumulto, o senhor R. S. retornou para casa, apenas para ser surpreendido pelo investigado L. D. S., que o seguiu e desferiu agressões fatais utilizando um pedaço de madeira.

A cena do crime foi descoberta quando a vítima foi encontrada em decúbito ventral, com o short arriado e lesões contundentes na cabeça. A perícia foi acionada, coletando vestígios no local, enquanto a Polícia Civil conduziu diligências, reunindo elementos investigativos, incluindo imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.

As imagens captadas pelas câmeras revelaram momentos de intensa briga entre o investigado e a vítima no bar, seguidos pela saída aparentemente tranquila do suspeito do local. As roupas apreendidas com o indiciado coincidem com as vestimentas da pessoa filmada nas câmeras de segurança.

O suspeito, L. D. S., apresentou-se voluntariamente no dia do ocorrido, acompanhado de seu advogado. Entretanto, a Polícia Civil obteve informações indicando que o investigado tinha a intenção de fugir da cidade após seu depoimento, visando evitar a aplicação da lei penal. Diante dessa situação, foi solicitada a prisão preventiva, e nesta terça-feira, 13 de dezembro, com apoio de equipes da Delegacia de Polícia Civil e do Batalhão da Polícia Militar do município de Figueirão-MS, o mandado de prisão foi cumprido para L. D. S.

O caso continua sob investigação, e a comunidade local está abalada diante da violência que resultou na perda trágica de uma vida.

