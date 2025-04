Home foragido é preso por furto em Novo Horizonte do Sul

No último (10), um homem de 47 anos foragido foi preso pelo crime de furto qualificado em Novo Horizonte do Sul.

Ele é suspeito do crime de furto qualificado na comarca de Deodápolis. A polícia recebeu informações de que ele poderia estar residindo na cidade de Ivinhema ou Novo Horizonte do Sul.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido após buscas pelas cidades, o homem foi identificado, localizado e preso no município de Novo Horizonte do Sul.

O investigado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Ivinhema, local onde aguarda audiência de custódia e transferência para penitenciária masculina.

A prisão foi realizada pela polícia civil, por meio dos policiais da Seção de Investigações Gerais – SIG, da Delegacia de Ivinhema.

