Guarda Civil Metropolitana deflagra Operação Praças e Parques Seguros

Para garantir um espaços de lazer mais seguros em Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana deflagrou a Operação Praças e Parques Seguros, neste sábado (25). As atividades foram realizadas também no domingo. Os agentes iniciaram a operação nas Regiões Anhanduizinho e Bandeira. Na Região Anhanduizinho foram fiscalizados o Parque Ayrton Senna, Ginásio Guanandizão e a Praça Jockey Clube. Já na Região Bandeira os agentes estiveram no Parque Jacques da Luz, na Lagoa Itatiaia e na Praça Itamaracá.

Ao todo 98 pessoas foram abordadas durante os dois dias, 15 pipas e 45 carretéis de linha com cerol foram recolhidos. Oriundos dessas abordagens, duas pessoas foram encaminhadas à delegacia e dois boletins de ocorrência de tráfico de drogas foram registrados.

Os agentes da Gerência Operacional da Região Anhanduizinho GOA/GCM, seguiam em deslocamento do Ginásio Guanandizão para a Praça do Bairro Jockey Clube, quando se depararam com um motociclista, que apresentou nervosismo, após perceber a presença da viatura. Em abordagem e após busca pessoal os agentes encontraram com o homem uma quantidade de sete, saquinhos com substância análogo a maconha, e a quantia de dezoito reais divididos em notas de dois reais, diante dos fatos relatados, ele foi conduzido para a DEPAC/CEPOL para as providências cabíveis e as drogas foram encaminhadas a DENAR, que constatou um total de 38,70 gramas.

Já a segunda ocorrência foi registrada na Região Bandeira, em deslocamento do Bairro Jacques da Luz para a Praça Itamaracá, por volta das 16h40, os agentes foram parados na Avenida Guaicurus por uma senhora que não quis se identificar com medo de represálias, ela solicitou o apoio das guarnições, pois segundo relatou, dois homens havia acabado de entrar em um terreno baldio próximo e esconderam em meio ao mato um saco preto.

Com as informações as equipes entraram no terreno para fazer uma varredura, e localizaram em meio matagal um saco preto contendo nove tabletes de substância análoga a maconha, diante do fato os agentes conduziram o possível entorpecente até a DENAR , onde foi constatado substância análoga maconha pesando 8.152g e posteriormente a viatura se deslocou até de DEPAC/CEPOL para providências cabíveis.

Conforme a Assessoria SESDES/GCM a ação foi feita com a finalidade de garantir a Segurança da População, que utiliza os espaços para lazer e prática de esportes e a operação será realizada em todas as 7 regiões de Campo Grande, conforme cronograma a ser determinado pela Superintendência do Comando da GCM.

Participaram da primeira fase da Operação: Gerências Operacionais das Regiões Anhanduizinho, Centro, Bandeira e Lagoa e (Gerências Especializadas de Pronta Intervenção) e (Patrulha Ambiental). Conforme divulgado, 16 viaturas e 36 Guarda rodaram a cidade durante as fiscalizações.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.