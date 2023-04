Guarda civil é demitido após matar morador de rua com soco no rosto

O guarda civil metropolitano Emerson Teixeira Barbosa, de 48 anos, foi demitido de suas funções na manhã de hoje (17). Ele é acusado de matar o morador de rua Cauby de Freitas Novaes, 56 anos, após agredi-lo com um soco no rosto. A decisão foi publicada na manhã de hoje, no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Conforme publicado no Diário Oficial, assinado pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), foi aplicado a pena de demissão ao servidor Emerson Teixeira Barbosa, lotado na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, por improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa.

Emerson já estava afastado do cargo há pelos menos um ano e foi demitido por procedimentos administrativos que já respondia antes de matar Cauby. A vítima morreu na Santa Casa de Campo Grande, na última quarta-feira (12), um doa após ser agredido pelo guarda no Bairro do Trabalhador, em Campo Grande.

Agressão

O crime aconteceu na tarde da última terça-feira (11), na Rua dos Narcisos, no Lar do Trabalhador. Segundo imagens de segurança, a vítima estava caminhando pela calçada com uma sacola em mãos. Cauby segurava nas grades de proteção, quando o guarda chega próximo à vítima em uma motocicleta, desce do veículo e desfere um soco no rosto de Cauby. Com a violência da agressão, a vítima cai ao solo e bate com a cabeça na calçada.

Após a agressão, no vídeo relata que o agressor ainda diz alguma coisa, sobe na motocicleta, faz o retorno e vai embora. Cauby foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para Santa Casa em estado grave. Ele não resistiu aos ferimentos, falecendo por volta das 19h. Emerson responde ao crime em liberdade.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.