Grupo armado amarra motorista e passageiro e roubam caminhonete

Bandidos armados amarraram em um matagal, um motorista e um passageiro de uma caminhonete, Toyota Hilux, na tarde de ontem (21), na cidade de Mundo Novo, a 469 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, após a ação o veículo foi roubado e as vítimas abandonadas no matagal. O crime, segundo a polícia, aconteceu na região conhecida como “Pé de galinha’ próximo à linha internacional. Os bandidos estavam armados com armas longas e pistolas.

As vítimas procuraram ajuda, já o veículo foi levado pelos criminosos para o país vizinho, o Paraguai. Em diligências pela região e em parceria com a polícia paraguaia, os agentes recuperam a caminhonete e identificaram os assaltantes.