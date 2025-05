Grávida é ameaçada pelo marido após recusar emprestar dinheiro, em Dourados

Na manhã desta terça-feira (13), uma mulher grávida, de 27 anos, foi ameaçada após se recusar a emprestar dinheiro ao marido, de 35 anos. O caso ocorreu no bairro Ildenfonso Pedroso, em Dourados, cidade a 230 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h50, momento em que o caso ocorreu. No local, a vítima, visivelmente abalada, relatou que sofre agressões e ameaças constantes por parte do companheiro.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que havia emprestado dinheiro à esposa anteriormente e que estava pedindo o valor de volta para comprar uma marmita para o trabalho.

Ele foi detido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.