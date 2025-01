Grávida é agredida com facão por companheiro em Terenos; agressor não foi encontrado

Uma mulher, de 33 anos, grávida de 5 meses, foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, de 25 anos, nessa sexta-feira (17), no Distrito de Alcilândia, em Terenos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem teria passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas e fazendo uso de cocaína. Pela manhã, passou a ficar irritado e ameaçando a esposa de morte.

Durante as ameaças, ele chegou a pegar uma faca colocando contra o pescoço da jovem e seu abdômen. No boletim de ocorrência consta ainda que a gestante foi agredida com socos e levou golpes de facão na região das costas e na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, no entanto, ao chegar na residência, o agressor já não estava mais lá.

Por estar grávida, antes de ir para a Delegacia de Polícia Civil do município, a mulher foi levada para UBS (Unidade Básica de Saúde), onde passou por exames médicos.

O caso foi então registrado como ameaça e violência doméstica.

