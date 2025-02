Grávida de 7 meses morre após colidir moto em carro de passeio no Bairro Universitário

Uma mulher identificada como Maiara Moraes de Souza, de 31 anos, morreu após um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira (13), na Francisco dos Anjos, no bairro Universitário, em Campo Grande. Ela estava grávida de 7 meses e pilotava uma moto Honda Biz na chuva.

Segundo informações divulgadas, a vítima, que era técnica de enfermagem, teria invadido a contramão e atingida por um Fiat Palio. Devido a chuva, a baixa visibilidade pode ter contribuído e ocasionado o acidente.

Testemunhas relataram que o motorista do veículo ainda tentou socorrer a mulher, mas ela morreu no local. O bebê também não resistiu a forte batida.

