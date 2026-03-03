Golpe interestadual de fraude financeira é alvo de operação da Polícia Civil de MS

Esquema que operava fora do Estado tinha como alvo vítimas ligadas a Mato Grosso do Sul e usava engenharia digital para dificultar o rastreamento

Uma investigação iniciada em Mato Grosso do Sul avançou nesta terça-feira (03) até Caldas Novas, em Goiás, onde dois endereços passaram a ser alvo de buscas. A ação faz parte de um trabalho conduzido pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás, para desarticular um esquema de fraudes financeiras e ocultação de valores.

O ponto de partida da apuração foi Campo Grande, onde surgiram indícios de que um grupo estaria utilizando cartões de crédito obtidos de forma irregular para movimentar altas quantias. O prejuízo causado à vítima é considerado expressivo.

De acordo com o que foi levantado até agora, o grupo montava uma espécie de “fachada digital” para dar aparência de legalidade às operações. Primeiro, eram criadas linhas telefônicas e contas bancárias. Depois, vinham empréstimos, contratações financeiras e compras em sequência. Em pouco tempo, os valores eram transformados em produtos e novas transações, estratégia usada para embaralhar o caminho do dinheiro e dificultar a identificação dos beneficiários.

Nos endereços identificados em Goiás, aparelhos celulares foram recolhidos e passarão por perícia técnica. A expectativa é que a análise dos dispositivos ajude a esclarecer a dimensão do esquema, identificar outros envolvidos e rastrear parte dos recursos movimentados.

O caso reforça um cenário que preocupa autoridades e consumidores em Mato Grosso do Sul: crimes digitais cada vez mais estruturados, com atuação além das fronteiras estaduais e impacto direto no bolso das vítimas.