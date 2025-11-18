Gaeco e Gecoc realizam operação em Sidrolândia por suspeita de irregularidades no Hospital Dona Elmíria

Sidrolândia, município da região central de Mato Grosso do Sul, voltou a ser alvo de uma operação policial nesta terça-feira (18). Desta vez, o foco das investigações são possíveis irregularidades no Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, unidade que já havia sido mencionada em denúncias anteriores e que agora é alvo de mandados de busca e apreensão.

A ação é conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial em Repressão ao Crime Organizado) e pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), ambos vinculados ao MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul). Os agentes cumprem mandados contra vereadores e ex-vereadores do município, que teriam ligação com os fatos investigados. As equipes se dividiram para realizar as buscas em diferentes endereços, incluindo residências e gabinetes.

Entre os alvos está o ex-presidente do hospital, Jacob Breure. Até o momento, não há informações sobre prisões realizadas ou o conteúdo apreendido pelos investigadores. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o que motivou a operação nem o alcance das suspeitas que recaem sobre os investigados.

A operação desta terça-feira reforça o cenário de atenção em Sidrolândia, que nos últimos anos tem sido marcada por ações de combate a práticas ilícitas envolvendo agentes públicos. O Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, referência na região, volta ao centro das investigações, levantando questionamentos sobre a gestão e aplicação de recursos.

O Ministério Público deve divulgar mais informações ao longo do dia, à medida que avançarem os trabalhos de coleta de documentos e análise de materiais apreendidos. A expectativa é de que novos desdobramentos ajudem a esclarecer a extensão das irregularidades e eventuais responsabilizações.

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram