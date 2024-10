GAECO deflagra “Operação Vigília” em Sidrolândia e investiga compra de votos nas eleições de 2024

Na manhã desta sexta-feira (4), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e da Promotoria Eleitoral de Sidrolândia, deflagrou a “Operação Vigília”, com o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão em residências e cinco mandados de busca e apreensão de veículos. A ação faz parte da investigação de crimes eleitorais relacionados à compra de votos no município de Sidrolândia, localizado a 71 km de Campo Grande.

Os mandados foram expedidos pelo Juiz Eleitoral de Sidrolândia a pedido do Ministério Público, que investiga a atuação de um grupo que estaria organizando e executando um esquema de compra de votos, além de coagir eleitores a votar nos candidatos apoiados pelos envolvidos.

Informações preliminares apontam que, os investigadores estiveram nas residências de assessores ligados à administração da atual prefeita Vanda Camilo (PP), que está em campanha pela reeleição. Vanda Camilo declarou em entrevista ao site Campo Grande News, que não recebeu visitas de agentes e afirmou que soube da operação apenas por meio da imprensa.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam diversos celulares, veículos pertencentes aos investigados, aproximadamente R$ 75 mil em dinheiro, além de listas de eleitores e materiais de campanha. Em uma das residências, os policiais encontraram uma lista com 900 nomes, ao lado de valores anotados que variavam a partir de R$ 350. Também foram apreendidos santinhos eleitorais, que reforçam as suspeitas de compra de votos e vinculação direta aos candidatos beneficiados.

Nome da operação

A operação foi batizada de “Vigília”, palavra que em italiano significa “véspera”, em referência à prática de compra de votos nas vésperas das eleições, uma tentativa de influenciar os eleitores e comprometer a liberdade do voto. A ação ocorre em um momento crítico, às vésperas do pleito municipal, que será realizado neste domingo (6).

Com informações do MPMS

