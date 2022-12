Furto e incêndio em residência

Furto e incêndio foram registrados em uma uma residência na Rua Guarapuava, no Bairro Panorama, de acordo com boletim de ocorrência da Poícia. após ter sido notificado por meio do aplicativo do celular que o alarme do imóvel havia disparado o proprietário da casa, homem de 30 anos,foi para o local encontrou a concertina e a cerca elétrica dos fundos rompidas e alguns móveis pegando fogo.O homem tentou conter as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros.

Assim que conseguiu controlar as chamas constatou que do local haviam sido furtados uma televisão e o videogame. Os móveis e vários eletrodomésticos foram afetados pelo incêndio. Não há informação se o suspeito foi localizado, nem se foi o ladrão que ateou fogo na casa antes de sair.