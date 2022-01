Funcionários de motel encontram mulher morta dentro do quarto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga a morte de uma mulher na tarde desta segunda-feira (24), encontrada no quarto um motel localizado na rua Trindade, no bairro Jardim Paulista, região próxima ao centro de Campo Grande.

Uma equipe da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande se deslocou até o endereço após ser acionada por funcionários, que encontraram o cadáver e informaram que a vítima estava no hotel desde sábado (22). A perícia também está no local para tentar esclarecer o caso.

*A reportagem apura por mais informações oficiais.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)