Irmãos queimados pela mãe recebem alta pela Santa Casa

Os irmãos de 12 e 20 anos que foram queimados pela mãe receberam alta, divulgou a Santa Casa na manhã desta segunda-feira (24), em Campo Grande. O caso aconteceu no dia 9 de janeiro, em Sidrolândia, quando a mãe ateou fogo nos filhos. Atualmente, ela está em um hospital psiquiátrico.

Segundo a Santa Casa, os irmãos passaram 12 dias internados e receberam alta na sexta-feira (21). A menina teve 12% do corpo queimado, queimaduras de 1° e 2° grau na cabeça, lábios, região cervical e teve que passar por cirurgia plástica. O irmão da menina, teve queimaduras de 2° grau na orelha, rosto, mão e antebraço esquerdo.

No dia do crime, a mãe foi liberada pela delegacia depois do atendimento médico e atualmente está internada em um hospital psiquiátrico.