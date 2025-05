Funcionário é preso após furtar 42 cabeças de gado e porte irregular de três armas de fogo em Rio Verde

Segundo a polícia, o gado estava pronto para o transporte

Nesta terça-feira (27), um funcionário de 59 anos, suspeito de envolvimento em um crime furto de gado (abigeato) e posse irregular de arma de fogo foi preso em flagrante em Rio Verde de Mato Grosso.

Ele estava em posse de 42 cabeças de gado sem brinco de identificação na zona rural do município

Uma denúncia do proprietário da fazenda, que informou o desaparecimento de parte considerável de seu rebanho iniciou as buscas pelo suspeito

No local, os policiais encontraram o funcionário da fazenda em posse das cabeças de gado, confinadas em um curral, prontas para transporte e sem os brincos de identificação, o que reforçou as suspeitas de crime.

O rebanho foi reconhecido pela marcação a ferro ainda visível, mesmo após a tentativa de descaracterização por meio da retirada dos brincos de identificação. Questionado, o suspeito não apresentou justificativa plausível para a presença daqueles bovinos em sua guarda, tampouco conseguiu comprovar a origem lícita dos mesmos.

Além disso, no interior da residência do suspeito foram encontradas três armas de fogo sem registro, caracterizando também o crime de posse irregular de arma.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar Ambiental. O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de abigeato e posse irregular de arma de fogo.

