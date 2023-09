Fraudes na emissão de títulos de eleitor são investigadas pela PF

A Polícia Federal e a Justiça Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral do município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, deflagraram nesta terça-feira (5) a Operação Voto Legal, visando combater fraudes na emissão de títulos eleitorais. Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão.

Conforme informações da PF, as investigações partiram da constatação da Justiça Eleitoral da utilização de títulos eleitorais duplicados, obtidos com indícios de fraude. As determinações judiciais são concentradas nas aldeias do município.